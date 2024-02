Taxa média de desemprego cai de forma expressiva em 26 das 27 Unidades da Federação em 2023

As principais reduções no período foram registradas pelo Acre (baixa de 4,9 ponto porcentual), Maranhão (recuo de 3,5 ponto porcentual), Rio de Janeiro (declínio de 3,2 ponto porcentual) e Amazonas (queda de 3,2 ponto porcentual).

"Em 2023, oito Unidades da Federação atingiram a menor taxa anual de desocupação de sua série histórica na pesquisa", destacou Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, em nota oficial.

Os Estados com taxa de desemprego em mínimas históricas em 2023 foram Rio Grande do Norte (10,7%), Alagoas (9,2%), Acre (7,5%), Tocantins (5,8%), Minas Gerais (5,8%), Espírito Santo (5,7%), Mato Grosso (3,3%) e Rondônia (3,2%).

Na média anual, as maiores taxas de desocupação do País foram as de Pernambuco (13,4%), na Bahia (13,2%) e no Amapá (11,3%), enquanto as mais baixas ocorreram em Rondônia (3,2%), Mato Grosso (3,3%) e Santa Catarina (3,4%).