Klabin conclui projeto R$ 188 milhões em fábrica de embalagens de papelão no Ceará

A Klabin anunciou nesta sexta-feira, 16, a conclusão do processo de expansão no Ceará, mais precisamente no município de Horizonte (a 42 km de Fortaleza), com o início da operação de uma nova impressora de embalagens de papelão, a Masterline DRO 1628.

Segundo a gigante do setor, a nova impressora e as demais atualizações em seu parque fabril, tais como a aquisição de uma onduladeira, permitirão consolidar a empresa como a principal fornecedora desse tipo de produto nas regiões Norte e Nordeste, bem como a principal exportadora do País.

A nova impressora, conforme a Klabin, permite imprimir em sete cores e aplicar verniz UV (ultravioleta) nas embalagens. Ainda segundo a empresa, o novo equipamento deve beneficiar, principalmente, o segmento de frutas facilitando a exibição e destaque das mercadorias. Dentro do projeto de expansão e atualização da fábrica em Horizonte, houve também o uso de novas fibras na confecção dos produtos.

“A instalação dessa impressora coroa um importante aporte na Unidade Horizonte, que resultou no aumento de 80% da capacidade local. Com esse investimento, aumentamos nossa capacidade de atender o crescimento de nossos clientes, com tecnologia”, ressalta Douglas Dalmasi, diretor do Negócio de Embalagens da Klabin.

Além da unidade em Horizonte, a Klabin possui fábricas em Manaus (AM) , em Feira de Santana (BA), especializadas na produção de embalagens de papelão ondulado; e em Goiana (PE), que produz embalagens de papelão ondulado, sacos industriais e papel reciclado.



