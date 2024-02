Ipea estima superávit primário de R$ 77,9 bi para Governo Central em janeiro

Com um avanço real na arrecadação, as contas do Governo Central devem ter apresentado em janeiro um superávit primário de R$ 77,9 bilhões, estima o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em cálculo preliminar feito com dados do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi). Em nota técnica sobre a estimativa, o Ipea afirma que os números fornecem uma "boa aproximação" dos valores que ainda serão divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Em 2023, janeiro também teve resultado positivo, em R$ 82,5 bilhões (em valores de janeiro de 2024), depois de dezembro de 2022 ter registrado superávit de R$ 4 bilhões.

Se a estimativa do Ipea for confirmada pelo Tesouro, o montante positivo vai representar um inversão significativa do resultado do último mês de 2023, quando diferença entre as receitas e as despesas ficou negativa em R$ 116,147 bilhões - o pior desempenho em termos reais para o mês de dezembro na série histórica do Tesouro, iniciada em 1997, resultado influenciado também pelo pagamento extraordinário dos precatórios.