Deputados dos EUA aprovam retirada de poder de Biden para congelar licenças de projetos de GNL

O projeto de lei para retirar o poder da administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de congelar as licenças para novos projetos de exportação de gás natural liquefeito (GNL) foi aprovado na Câmara dos Deputados na quinta-feira, 15. O texto deve enfrentar uma batalha mais difícil no Senado.

Os deputados aprovaram o projeto de lei proposto pelo deputado republicano August Pfluger, do Texas, por 224 votos a favor, 200 contrários e 7 abstenções.

O projeto de lei precisa ser aprovado no Senado, controlado pelos democratas, além de ser sancionado por Biden, que determinou uma pausa temporária nas licenças em meio a pressões de grupos ambientalistas.