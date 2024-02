Construções de moradias iniciadas nos EUA caem 14,8% em janeiro ante dezembro

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos tiveram forte queda de 14,8% em janeiro ante dezembro, ao ritmo anualizado de 1,33 milhão, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 16, pelo Departamento do Comércio do país. Analistas consultados pela FactSet previam estabilidade em janeiro.

O indicador de dezembro, no entanto, foi revisado para cima, de 1,46 milhão para 1,562 milhão.

Já as permissões para novas obras caíram 1,5%, à taxa anualizada de 1,47 milhão no mês passado. O dado de dezembro passou por leve revisão, de 1,495 milhão para 1,493 milhão.