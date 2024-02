Ceará tem mais de 88,7 mil inscritos no Concurso Público Unificado

As provas ocorrerão em 220 cidades no dia 5 de março.

No Ceará, 88.765 mil pessoas se inscreveram para concorrer a uma das 6.640 vagas do Concurso Público Nacional Unificado . É a 11ª unidade federativa com maior quantidade de inscritos. O prazo para pagamento da inscrição termina nesta sexta-feira, dia 16.

Em todo o país, foram mais de 2,65 milhões de inscritos no certame. São Paulo e Rio de Janeiro, seguidos do Distrito Federal, foram as localidades com maior número de candidatos.

Confira o ranking estadual de inscritos:

SP - 288.123 mil

RJ - 274.160 mil



DF - 261.591 mil

MG - 212.959 mil

BA - 200.782 mil

PA - 154.195 mil

PE - 128.268 mil

MA - 98.594 mil

RS - 96.592 mil

PR - 92.679 mil

CE - 88.765 mil

GO - 80.473 mil

AM - 75.904 mil

MT - 66.041 mil

PI - 63.843 mil

PB - 52.702 mil

RN - 52.072 mil

SC - 48.406 mil

RO - 46.040 mil

SE - 43.661 mil

MS - 43.325 mil

ES - 40.973 mil

AL - 39.495 mil

AP - 31.705 mil

TO - 29.991 mil

RR - 22.947 mil

AC - 22.861 mil

Entenda como vai funcionar Concurso Público Unificado

No Concurso Público Unificado o candidato pode concorrer a mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático, com o pagamento de uma única taxa de inscrição.

Para isso, ele deve indicar no ato da inscrição as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, com base na nota alcançada.

As provas objetivas e específicas serão aplicadas de acordo com os cargos e carreiras que irão compor cada bloco.

Prazo

As provas ocorrerão em 220 cidades no dia 5 de março. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 3 de junho.