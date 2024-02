Bolsa Família: famílias com NIS final 1 recebem parcela nesta sexta, 16

Pagamento segue de maneira escalonada de acordo com o número final do NIS até 29 de fevereiro Crédito: Divulgação

A parcela de fevereiro do Bolsa Família será paga nesta sexta-feira, 16, aos beneficiários do programa com o NIS final 1. Neste mês, 21 milhões de famílias serão contempladas pelo benefício no País. Estes pagamentos seguem de forma escalonada até o dia 29, sempre de acordo com o último número do NIS. Confira o calendário completo mais abaixo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O investimento do Governo Federal será de R$ 14,4 bilhões. No Ceará, 1,48 milhão de beneficiários receberão a parcela. Ou seja, continua a mesma registrada em janeiro deste ano e o total repassado também, de R$ 1 bilhão.



Play

Em outra análise, quando se leva em conta os repasses diretos aos beneficiários, o município com maior valor médio no Ceará é Amontada, com média de R$ 722,57 para as 8,6 mil famílias. Neste quesito, Marco vem em seguida (R$ 722,52), e depois Guaraciaba do Norte (R$ 720,44), Ibiapina (R$ 718,55) e Salitre (R$ 716,78).

Bolsa Família: veja o calendário completo de fevereiro

NIS com final 1: 16/2

16/2 NIS com final 2: 19/2



19/2 NIS com final 3: 20/2



20/2 NIS com final 4: 21/2



21/2 NIS com final 5: 22/2



22/2 NIS com final 6: 23/2



23/2 NIS com final 7: 26/2



26/2 NIS com final 8: 27/2



27/2 NIS com final 9: 28/2



28/2 NIS com final 0: 29/2

Como saber se eu fui aprovado no Bolsa Família? O pagamento do Bolsa Família ocorre por meio da Caixa Econômica Federal, mas segue a lista gerenciada pelo Ministério da Cidadania. A pasta irá realizar mensalmente revisões no banco de dados de beneficiários para inclusão de novas famílias na lista de pagamento e para identificar possíveis irregularidades.

Alterações para cadastro dos beneficiários Algumas alterações foram realizadas pelo Governo Federal no programa Bolsa Família. Entre as mudanças, está o cancelamento do benefício caso a renda mensal per capita ultrapasse determinado valor. Anteriormente, a renda do beneficiário poderia ser superior à linha de pobreza em até duas vezes e meia por 12 ou 24 meses, a depender da situação. Com as novas regras, foi estipulado o prazo único de 24 meses e a renda per capita mensal não deve ser maior que meio salário mínimo. Outras mudanças também foram implantadas. Veja abaixo as principais diferenças.