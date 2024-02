BC dos EUA testará 32 bancos em cenário hipotético de recessão severa

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) divulgou nesta quinta-feira, 15, os termos do teste de estresse anual que conduzirá sobre o sistema bancário dos Estados Unidos. No exercício, a autoridade monetária testará o desempenho de 32 bancos em um cenário hipotético de recessão severa com estresse elevado no setor imobiliário comercial e residencial, além do mercado de dívida corporativa. Os resultados serão divulgados em junho deste ano.

A avaliação vai considerar a hipótese de um aumento da taxa de desemprego nos EUA ao pico de 10%, acompanhada por uma volatilidade elevada nos mercados e um colapso do preço dos ativos.

O Fed reforça que esses cenários não representam uma previsão e, dessa forma, não devem ser interpretados como uma projeção das condições econômicas no futuro.