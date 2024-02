Vendas do varejo caem 1,3% no Ceará em janeiro, analisa Índice Stone

Setor de livros, jornais, revistas e papelaria liderou a alta de vendas do varejo brasileiro em janeiro. (Foto: Aurélio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

As vendas do setor de varejo caíram 1,3% no Ceará em janeiro deste ano, em comparação a igual mês de 2023. O Brasil também recuou 1,7% no período. É o que aponta a 13ª edição do Índice de Atividade Econômica Stone Varejo. As vendas cearenses do varejo no comparativo mensal — entre janeiro e dezembro —, por outro lado, subiram 1,6% no primeiro mês de 2024. Enquanto o índice a nível nacional permaneceu em queda de 1%. O pesquisador econômico, cientista e dados da Stone e responsável pelo levantamento, Matheus Calvelli, indicou que os resultados representam um sinal de cautela para o início de 2024.

"Porém não são suficientes para alterar a tendência positiva do último trimestre de 2023. Portanto, serão necessários mais meses para confirmar a alteração dessa trajetória”, detalhou. Panorama Nacional O Ceará não foi o único estado a registrar queda anual em janeiro. Os destaques negativos do Norte e Nordeste ficaram a cargo de Alagoas (-12,2%), Roraima (-9,8%) e Pernambuco (-5,8%). Ao passo que as principais baixas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste foram registradas por São Paulo (-4,5%), Espírito Santo (-4,3%) e Santa Catarina (-3,9%). Piauí (5,6%), Maranhão (5,4%), Mato Grosso (1,9%), Rondônia (0,7%), Mato Grosso do Sul (0,4%) e Tocantins (0,4%) apresentaram os únicos resultados positivos no comparativo ano contra ano. Segmentos O setor de livros, jornais, revistas e papelaria liderou a alta nas vendas do varejo, com crescimento de 3,5%, estimulado por compras de material escolar devido ao retorno às aulas no começo do ano. Além disso, as vendas de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, perfumaria e cosméticos subiram 1%.

