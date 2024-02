PIB da Colômbia deve crescer 1,3% em 2024 e atingir 3% ao ano no médio prazo, aponta FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou nesta quarta-feira, 14, relatório com a conclusão de uma missão de consultas com a Colômbia, no âmbito do Artigo IV dos regimentos da instituição internacional. De acordo com o documento, a economia do país deve avançar 1,3% neste ano.

No médio prazo, a instituição prevê que o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) colombiano convirja para 3%, apoiado também por projetos de infraestrutura de grande escala, por uma maior recuperação do investimento privado e pelos ganhos econômicos fruto da integração dos imigrantes venezuelanos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o Fundo Monetário, a inflação e as expectativas de inflação estão caindo gradualmente, e o Banco Central da Colômbia tem sido bem sucedido em manter as taxas a níveis estáveis. Na esteira deste movimento, a normalização da política monetária deverá continuar avançando com cautela.