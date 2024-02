Ibovespa se ajusta a recuo de NY de ontem e ameaça perder os 127 mil pontos

O Ibovespa iniciou o encurtado pregão desta Quarta-feira de Cinzas após a folga de carnaval em queda moderada, e já cai aquém do nível dos 128 mil pontos, renovando mínimas. O recuo se ajusta à desvalorização da véspera das bolsas norte-americanas, após o índice de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de janeiro dos Estados Unidos emperrar as apostas sobre o início do corte dos juros no país. Em Wall Street e na Europa, as bolsas buscam recuperar parte da queda passada.

Às 13h16, o Ibovespa caía 0,67%, na mínima aos 127.173,83 pontos, ante variação zero na abertura (128.025,57 pontos), nível perto da máxima (128.025,70 pontos).

Após quedas recentes, algumas ações de grandes bancos tentam se recuperar e subiam discretamente. Já papéis mais sensíveis ao ciclo de juros cedem, liderando o grupo das baixas, caso de MRV On (-2,93%) e Locaweb ON (-2,86%). Vale e Petrobras recuavam entre 0,38% e 0,46% (PN) e -0,82% (ON).