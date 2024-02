Geração de energia em 2023 emite menor emissão de C02 em 11 anos

O resultado é justificado pelo aumento da participação de fontes limpas na matriz energética, ações para reduzir o uso das termelétricas, e ao cenário hídrico favorável, de acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME).



Desempenho das fontes de energia



No SIN, as usinas hidrelétricas representaram cerca de 70% de toda a geração verificada de energia elétrica, com uma produção de 561.583 de janeiro a novembro do ano passado.

Já a energia eólica representou 15% do total, segundo os dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

No ano anterior, o Brasil expandiu a capacidade de geração de energia elétrica em quase 20 gigawatts (GW), incluindo a geração distribuída.

O destaque é para a geração de fonte solar, com produção de 69%, e para a fonte eólica, com 25%.