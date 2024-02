Bolsas de NY recuperam parte das perdas da véspera com CPI; Uber salta quase 15%

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 14, em uma recuperação parcial das perdas da sessão de terça-feira, quando a inflação ao consumidor nos EUA acima do esperado foi gatilho para os investidores realizarem lucros. O vigor maior do dia ficou com o Nasdaq, com ganho de mais de 1%, enquanto o Dow Jones e o S&P 500 registraram ganhos mais comedidos. As ações do Uber saltaram após a companhia anunciar sua primeira operação de recompra de ações.

O Dow Jones fechou em alta de 0,39%, aos 38.423,48 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,96%, aos 5.000,50 pontos. Na véspera, o Dow Jones recuou 1,35% e o S&P 500 perdeu 1,37%. O Nasdaq subiu 1,30%, aos 15.859,15 pontos, após ceder 1,80% na terça-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As ações do Uber dispararam 14,71%. A companhia anunciou o primeiro programa de recompra de ações de até US$ 7 bilhões.