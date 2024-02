Bolsas da Ásia e Pacífico fecham majoritariamente em baixa, após tombo em NY com CPI dos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 14/02/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta quarta-feira majoritariamente em baixa, após dados de inflação dos EUA mais fortes do que o esperado derrubarem Wall Street ontem.

O índice japonês Nikkei caiu 0,69% em Tóquio, a 37.703,32 pontos, depois de renovar máxima em 34 anos no pregão anterior, e o sul-coreano Kospi recuou 1,10% em Seul, a 2.620,42 pontos. Na Oceania, o mercado australiano ficou no vermelho pelo terceiro dia seguido, com queda de 0,74% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.547,70 pontos.