Petrobras e Mubadala intensificam negociações para parceria em Mataripe

A informação foi dada pelo presidente da petroleira, Jean Paul Prates, em postagem na rede social X (antigo Twitter), após encontro com o presidente executivo do Mubadala, Waleed Al Mokarrab Al Muhairi, em Abu Dhabi

A Petrobras e o Mubadala Investment Company, fundo soberano de Abu Dhabi, vão intensificar as discussões sobre uma parceria para a operação da Refinaria Landulpho Alves - Mataripe e para ampliar o negócio de biocombustíveis do grupo no Brasil.

A informação foi dada pelo presidente da petroleira, Jean Paul Prates, em postagem na rede social X (antigo Twitter), após encontro com o presidente executivo do Mubadala, Waleed Al Mokarrab Al Muhairi, em Abu Dhabi.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Acabo de sair de reunião com o Deputy Group, Chief Executive Officer de Mubadala Investment Company e presidente do Conselho da Mubadala Capital, Waleed Al Mokarrab Al Muhairi com quem viemos conversando desde o início do ano passado sobre os investimentos do Fundo Mubadala no Brasil, e com cuja equipe gerencial e técnica temos trabalhando há meses para construir uma parceria que visa recuperar a operação da Refinaria Landulpho Alves - Mataripe (RLAM), na Bahia, ao mesmo tempo em que ampliaremos e aprimoraremos juntos o empreendimento de biocombustíveis do grupo no Brasil", disse Prates na postagem.