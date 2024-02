Para AIE, oferta de petróleo será mais que suficiente para atender demanda global em 2024

O diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, afirmou nesta terça-feira, 13, que a oferta de petróleo será "mais que suficiente" para atender a demanda global em 2024, durante entrevista no podcast Bloomberg Talks. De acordo com ele, a ausência de maiores conflitos geopolíticos ou eventos climáticos extremos deve manter o mercado de petróleo "confortável", resultando em uma moderação dos preços ao longo do ano.

Birol prevê que a demanda será significativamente mais fraca em 2024, na comparação com o ano passado.

"A demanda global será de aproximadamente 1,2 a 1,34 milhões de barris por dia neste ano, devido a desaceleração do crescimento da China - o catalisador mais importante de petróleo do mundo - e a eletrificação do sistema de transportes, com veículos elétricos", projetou ele.