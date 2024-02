Sigma Lithium anuncia linha de crédito do BNDES para financiar 2ª fábrica no País

A Sigma Lithium anunciou que recebeu uma carta de intenções do BNDES para o financiamento da construção de sua segunda planta "greentech" no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. O investimento será da ordem de R$ 492 milhões, e o início da construção está previsto para este primeiro trimestre, ao fim da estação das chuvas. As obras deverão começar após a decisão final a ser tomada pelo Conselho de Administração da Sigma.

Com a segunda planta "greentech", a companhia espera aumentar a capacidade de produção do seu lítio em aproximadamente 240 mil toneladas (com capacidade estimada de 6% de Li2O), totalizando cerca de 510 mil toneladas ao ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A companhia fez o primeiro embarque de lítio verde no ano passado. Um carregamento de 15 mil toneladas de lítio e 16,5 mil toneladas de subprodutos processados foi exportado para a China. A produção é voltada para baterias de carros elétricos.