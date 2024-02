Com demanda em alta, Raízen vê espaço para reajustar etanol

O CEO da Raízen, Ricardo Mussa, avalia que há espaço para o aumento do consumo de etanol no País, assim como para a alta dos preços do biocombustível ao longo dos próximos meses. O preço mais baixo do etanol e a competitividade frente à gasolina, segundo ele, têm contribuído para elevar a demanda.

De acordo com resultados divulgados na última semana, a Raízen teve queda de 17,6% nos volumes de etanol vendidos no terceiro trimestre do ano-safra 2023/24 (que corresponde ao quarto trimestre do ano passado) ante igual período do ano anterior. A empresa, porém, buscou justificar o resultado com o argumento de que se tratou de um reforço do estoque para venda futura, em razão dos preços ainda em baixa - no período, a queda foi de 31%, na comparação anualizada.

"O que estamos vendo é um consumo muito elevado, está surpreendendo", disse Mussa, em entrevista. A Raízen, como indicou o executivo, trabalha com a perspectiva de continuidade do aumento do consumo de etanol. "Vai continuar alto, ainda há uma diferença, com um preço que atrai o consumidor. Não vejo arrefecimento até março, a não ser com um grande aumento do preço", afirmou.