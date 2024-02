FMI vê desequilíbrios em ajuste no mercado imobiliário da China, mas Pequim na rota certa

O Fundo Monetário Internacional (FMI) avalia que as autoridades da China "têm adotado ações resolutas" para lidar com riscos vindos do setor imobiliário do país, desde o início da pandemia. O desafio, para o Fundo, é garantir uma transição suave para um setor menor e mais sustentável, em meio a problemas financeiros não solucionados entre incorporadoras, com menor confiança dos compradores de residências e um quadro de grandes estoques e demanda estruturalmente em queda.

O FMI considera que as autoridades de Pequim "têm adotado ação resoluta" para enfrentar o quadro, mas isso resulta até agora em um ajuste "irregular", movido sobretudo por fortes recuos nas vendas de casas, não em seus preços.

A avaliação está em relatório do Fundo sobre questões selecionadas do país asiático, preparado pelo seu staff.