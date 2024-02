FMI vê ajustes em imposto de renda e subsídio a imóvel como meios para China melhorar fiscal

O Fundo Monetário Internacional (FMI) avalia que a estabilização da dívida pública e a garantia de um crescimento inclusivo da China demandam uma reformulação de sua política fiscal. O Fundo considera que o país terá de tomar várias medidas para equilibrar seu endividamento e melhorar a arrecadação, que incluiriam um aumento de impostos sobre a renda das pessoas físicas e a redução dos subsídios ao setor imobiliário, quando houver uma normalização desse mercado.

O Fundo calcula que o pacote de reformas pode aumentar a proporção da arrecadação ante o tamanho do Produto Interno Bruto (PIB) entre 5 e 6 pontos porcentuais ao longo dos próximos 5 anos, com cerca de metade desse montante sendo canalizado para governos locais com dificuldades financeiras.

As medidas também aumentariam a eficiência econômica, reduziriam a desigualdade, além de gerar estabilização cíclica do sistema fiscal, apoiando o consumo privado, diz o FMI em relatório sobre questões selecionadas do país asiático, preparado pelo seu staff e divulgado nesta sexta-feira.

O aumento da dependência do imposto sobre a renda das pessoas físicas seria um dos caminhos para ajudar o país asiático na consolidação fiscal. Mas os esforços a curto prazo devem se concentrar em medidas como o aumento da tributação do capital, reversão das medidas de alívio adotadas na pandemia e aceleração da reforma da taxação internacional.