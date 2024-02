Ceará tem pior volume de atividades turísticas do Brasil em 2023

Os dados referentes à Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram divulgados nesta sexta-feira, 9. Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará registrou o pior volume de atividades turísticas do Brasil no acumulado de 2023, com recuo de 3,2% entre janeiro e dezembro, ao passo que a média nacional teve alta de 6,9%. Os dados referentes à Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram divulgados nesta sexta-feira, 9. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O indicador acompanhou 12 estados brasileiros, entre os quais dez apresentaram taxas positivas e apenas dois mostraram queda. É o caso do Ceará (-3,2%) e do Distrito Federal (-1,1%).

A liderança ficou com Minas Gerais, com alta de 15%; seguida por Rio de Janeiro (11,5%), Bahia (11,4%), Paraná (10%), Santa Catarina (6,9%), São Paulo (6,5%), Rio Grande do Sul (3,2%), Pernambuco (1,9%), Goiás (1,7%) e Espírito Santo (1,2%). A expansão nacional foi impulsionada por aumentos na receita de empresas voltadas à locação de automóveis, serviços de buffet, hotéis, restaurantes, agências de viagens, transportes aéreos e rodoviários de passageiros. Já dezembro de 2023, se comparado ao mês imediatamente anterior, apontou o Ceará com a maior alta nacional no volume de atividades turísticas, de 10,5%, acima da média brasileira de 1,4%. Logo depois do Ceará, estão Rio Grande do Sul (8,1%), Santa Catarina (4,8%), Rio de Janeiro (4,2%), Pernambuco (3,4%), Goiás (2,2%), São Paulo (1,1%) e Bahia (0,7%). Minas Gerais (-0,1%), Paraná (-0,3%), Distrito Federal (-3,9%) e Espírito Santo (-7,4%), por outro lado, se encontram na parte negativa da tabela mês a mês. Enquanto o Brasil subiu 1,4% na comparação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2022, em sua 33ª taxa positiva seguida, o Ceará ficou no vermelho (-14,1%) no volume de atividades turísticas do período.

Play