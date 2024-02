Bolsas da Europa oscilam perto da estabilidade, após CPI alemão e de olho na perspectiva de juros

São Paulo, 09/02/2024 - As bolsas europeias oscilam perto da estabilidade na manhã desta sexta-feira, buscando direção após dados da inflação alemã e em meio a incertezas sobre a trajetória dos juros na região e também nos EUA.

Mais cedo, pesquisa do Destatis confirmou que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha desacelerou significativamente em janeiro, fator que aumenta a probabilidade de um corte de juros na zona do euro mais adiante.

Nos últimos dias, autoridades do Banco Central Europeu (BCE) demonstraram cautela em relação ao comportamento da inflação no bloco, sinalizando que é preciso aguardar mais antes começar a reduzir juros.

A mesma dúvida persiste em relação à política monetária dos EUA. Segundo monitoramento do CME Group, há chance apenas ligeiramente maior de 50% de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anuncie seu primeiro corte de juros em maio. Lá também, dirigentes dizem que é preciso acompanhar mais dados de inflação antes de se considerar um eventual relaxamento do aperto monetário.

A agenda de hoje prevê discursos do dirigente do BCE Piero Cipollone e da presidente da distrital do Fed em Dallas, Lorie Logan.

Às 6h25 (de Brasília), a Bolsa de Londres avançava 0,02%, a de Paris caia 0,24% e a de Frankfurt recuava 0,03%. Já a de Milão subia 0,03%, enquanto as de Madri e Lisboa perdiam 0,22% e 0,10%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com