Bolsas da Europa fecham sem direção única, ante ponderações sobre dados e juros

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 9, enquanto investidores digerem dados da inflação da Alemanha e dos Estados Unidos, maior economia do mundo e parceiro comercial do bloco europeu. Também no radar, dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) voltaram a alertar sobre a necessidade de evidências de queda da inflação rumo à meta de 2%, antes do corte de juros ser considerado.

Em Frankfurt, o DAX fechou em queda de 0,22%, a 16.926,10 pontos, mesmo após a pesquisa do Destatis confirmar que a taxa anual do índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) da Alemanha desacelerou significativamente em janeiro, a 2,9%.

Mais cedo, o dado manteve as bolsas europeias oscilando próximas a estabilidade, antes de firmarem viés negativo, enquanto investidores ponderavam sobre perspectivas para os juros na região. Dirigente do BCE, François Villeroy de Galhau projetou nesta sexta-feira que o banco provavelmente cortará as taxas de juros neste ano, considerando o progresso no combate à inflação.