Presidente da China promete aprofundar reformas e aperfeiçoar recuperação econômica do país

O presidente da China, Xi Jinping, prometeu nesta quinta-feira, 8, aprofundar reformas de maneira abrangente, estimular o empreendedorismo e inovação e impulsionar a modernização do país, segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

Em discurso de saudação pela entrada do ano novo chinês, no fim de semana, Xi disse também que a China irá "aperfeiçoar sua recuperação econômica positiva", informou a Xinhua.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em função do feriado de ano novo, as bolsas chinesas só voltarão a operar em 19 de fevereiro, depois de fecharem com ganhos pelo terceiro pregão consecutivo nesta quinta-feira.