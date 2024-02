Petróleo fecha em alta de 3% e Brent volta a superar US$ 80, com tensões no Oriente Médio

Os contratos mais líquidos do petróleo subiram nesta quinta-feira, 8,, acumulando a quarta sessão seguida de alta. O recrudescimento das tensões no Oriente Médio segue preocupando investidores sobre problemas na oferta da commodity, o que impulsionou o Brent a ficar acima dos US$ 80 pela primeira vez em uma semana.

Na Nymex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para março encerrou com alta de 3,20% (+US$ 2,36), a US$ 76,22 o barril. Na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para abril avançou 3,06% (+US$ 2,42), a US$ 81,63 por barril

Nesta quinta, a gigante de transporte de cargas Maersk alertou para a piora na segurança da navegação no Mar Vermelho, alvo de ataques repetidos do grupo rebelde Houthi, do Iêmen.