Peru: BC corta taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 6,25% ao ano

O Banco Central da Reserva do Peru (BCRP) cortou a taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 6,25%. No comunicado, porém, a autoridade monetária enfatiza que a decisão não implica em um "ciclo de reduções sucessivas da taxa de juros".

A nota informa também que a decisão de hoje foi motivada por uma redução na inflação em janeiro, que permitiu que a alta de preços entrasse no limite superior do objetivo inflacionário da instituição, de 2% ao ano. Paralelo a isto, foi registrado um novo decréscimo na expectativa de inflação para daqui a um ano, que a coloca ainda mais próxima do objetivo.

A próxima reunião monetária ocorrerá em 7 de março.