Lula anuncia linha de crédito para agricultores atingidos pela seca. Crédito: AURÉLIO ALVES

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a criação de uma linha de crédito emergencial para os agricultores familiares, do Norte e Nordeste, que tiveram perdas na produção causadas pela seca. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 8. Além do presidente da República, o evento, onde a medida foi anunciado, contou com a presença de Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A linha de crédito será operacionalizada pelo Banco do Nordeste (BNB) e será concedida para os produtores de municípios que estejam em situação de emergência ou estado de calamidade decretada por causa da seca.

