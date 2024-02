ICVA da Cielo aponta que vendas no varejo caíram 0,5% em janeiro ante igual mês de 2023

As vendas no varejo em janeiro de 2024 caíram 0,5%, descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês de 2023, aponta o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, houve crescimento de 3,3%.

Dois macrossetores registraram queda no cálculo deflacionado: Serviços (-3,1%) e Bens Duráveis e Semiduráveis (-1,8%). O segmento de Bares e Restaurantes foi o principal responsável pela diminuição de faturamento em Serviços; enquanto os setores de Materiais de Construção e Vestuário aparecem como os que mais contribuíram para a retração em Bens Duráveis e Semiduráveis. Apenas o macrossetor de Bens Não Duráveis registrou alta (+0,9%) nas vendas em janeiro, puxado por Supermercados e Hipermercados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O mês de janeiro foi afetado por quedas de faturamento em importantes segmentos como Bares e Restaurantes, Turismo e Transporte e Livrarias e Papelarias, que costumam aquecer o comércio por causa da volta às aulas. Uma das hipóteses é que os pais estejam esperando passar o carnaval para realizar as compras de materiais escolares", afirma Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo.