Estoques no atacado nos EUA avança 0,4% em dezembro ante novembro

Os estoques no atacado dos Estados Unidos cresceram 0,4% em dezembro de 2023, na comparação com o mês anterior, a US$ 670,9 bilhões, informou nesta quinta-feira, 8, o Departamento do Comércio. O resultado veio em linha com a previsão dos analistas ouvidos pela FactSet.

Já o dado de novembro foi revisado, de uma baixa de 0,2% ante o mês anterior antes calculada a uma queda maior, de 0,4%.