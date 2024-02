Debate sobre dívida externa não é tema tranquilo para países credores, diz Tatiana Berringer

O debate sobre a dívida externa que o Brasil, enquanto presidente do G20, pretende colocar na reunião do grupo não é um tema tranquilo para os países credores, mas constrange países de renda média e baixa, disse nesta quinta-feira, 8, em resposta ao Broadcast a responsável pelo diálogo com a sociedade civil e a Trilha de Finanças do G20, Tatiana Berringer.

De acordo com ela, o entendimento da presidência brasileira é o de que, para pensar transições e projetos de desenvolvimento social, é preciso pensar em colocar também em debate a questão da dívida.

"O que a gente está pensando em fazer é chamar um debate sobre a dívida, em que a própria África vai conduzir. É dar voz para que os países mais afetados pela dívida possam manifestar a necessidade de renegociação. É abrir um canal no encontro ministerial que será feito no final do mês", disse Berringer.