Condições climáticas desfavoráveis estão por trás dos aumentos nos alimentos, diz IBGE

As condições climáticas desfavoráveis estão por trás dos aumentos nos alimentos em janeiro. O encarecimento dos itens alimentícios resultou na maior pressão sobre a inflação oficial do País neste início de 2024, disse o gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), André Almeida.

O grupo Alimentação e bebidas saiu de um aumento de 1,11% em dezembro para um avanço de 1,38% em janeiro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O grupo contribuiu com 0,29 ponto porcentual para a taxa de 0,42% do IPCA do último mês.

"Historicamente, a gente observa alta nos preços dos alimentos nos meses de verão, por conta das temperaturas mais altas e maior incidência de chuvas no País. Neste ano, isso é explicado pelo fenômeno El Niño", justificou Almeida.