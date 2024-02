Bolsas de NY fecham em alta; S&P 500 atinge inédita marca de 5 mil pontos na máxima do dia

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, à medida que o salto de mais de 11% da Walt Disney, após balanço, se contrapôs à pressão dos Treasuries, que reagiram aos sinais de resiliência do mercado de trabalho nos EUA. Apesar dos ganhos limitados, o S&P 500 chegou a alcançar a inédita marca de 5 mil pontos nos instantes finais do pregão, mas encerrou abaixo desse nível.

No fim, o índice Dow Jones subiu 0,13%, aos 38.726,33 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,06%, aos 4.997,91 - ambos em novos patamares recordes. No pico do dia, o S&P 500 tocou os 5.000,40 pontos. O Nasdaq avançou 0,24%, a 15.793,71 pontos.

Em destaque, a ação da Walt Disney disparou 11,50%, maior avanço desde dezembro de 2020, de acordo com a Dow Jones Market Data. A gigante do entretenimento informou ter ampliado lucro a US$ 1,9 bilhão no trimestre encerrado em dezembro do ano passado, em um resultado que superou previsões de analistas.