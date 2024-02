Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após recordes em NY e antes de feriado chinês

São Paulo, 08/02/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, após um dia de recordes em Wall Street e antes de um feriado de uma semana na China.

Na China continental, as bolsas ficaram no azul pelo terceiro pregão seguido, ainda sustentadas por promessas de apoio do regulador de mercado local - que ontem trocou seu comando - e de um grande fundo de investimento. O Xangai Composto teve alta de 1,28%, a 2.865,90 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto saltou 3,17%, a 1.577,33 pontos.

O apetite por risco na China prevaleceu apesar de seus preços recuarem em ritmo mais forte do que o esperado em janeiro, sinalizando que a demanda doméstica segue fraca. O índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) do país teve queda anual de 0,8% em janeiro, a maior desde setembro de 2009. Analistas consultados pela FactSet previam recuo de 0,5% no primeiro mês de 2024. Em dezembro, o CPI chinês havia caído 0,3% ante um ano antes.

Os últimos dados da inflação chinesa sugerem que medidas de estímulo mais agressivas são necessárias para impulsionar o crescimento da segunda maior economia do mundo.

O tom positivo em Xangai e Shenzhen também precede o feriado do ano novo lunar, que manterá os mercados acionários chineses fechados por uma semana, a partir desta sexta-feira (09). Outras bolsas asiáticas que não funcionam amanhã por causa de feriados são os da Coreia do Sul e de Hong Kong. A de Taiwan, que não opera desde terça-feira (06), também seguirá inativa.

A predominância de ganhos na Ásia veio também após as bolsas de Nova York subirem de forma generalizada ontem, com Dow Jones e S&P 500 renovando máximas de fechamento.

Na contramão, o Hang Seng caiu 1,27% em Hong Kong hoje, a 15.878,07 pontos, à medida que a ação do Alibaba sofreu um tombo de 6,14%, após o gigante do comércio eletrônico chinês decepcionar com seu último balanço.