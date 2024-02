BCE tem tempo para aguardar dados e depois decidir sobre cortar juros, diz economista-chefe

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou nesta quinta-feira, 8, que, neste momento, a autoridade monetária tem tempo suficiente para aguardar os próximos dados e só depois decidir sobre eventuais cortes de juros. Em evento do Brookings Institute, Lane reiterou que, no encontro do mês passado, havia um consenso entre dirigentes do BCE de que aquele não era o momento adequado para discutir o relaxamento da política monetária.

Segundo ele, há riscos dos dois lados da inflação - tanto para baixo quanto para cima - e também há o risco de pressões salariais.