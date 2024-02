UFC e Vale firmam parceria para redução das emissões de carbono

O projeto foi acordado no segundo semestre de 2023 no valor de R$ 550 mil

Tendo à frente o pesquisador Diego Lomonaco, coordenador do Laboratório de Produtos e Tecnologia em Processos (LPT), o projeto foi acordado no segundo semestre de 2023, no valor de R$ 550 mil, e abrange pesquisas com fins de redução das emissões de carbono na Vale.

Na Vale, o projeto será desenvolvido no Centro de Tecnologia de Ferrosos (CTF), que possui equipe multidisciplinar, diversos laboratórios e tem como foco pesquisar o uso do minério de ferro na siderurgia, desenvolvendo soluções de carga e novos produtos.

Além da inovação no campo científico, o projeto de parceria com a multinacional destaca-se pelo formato do contrato, visto que a propriedade intelectual será 100% da Vale, mas com contrapartida financeira para a UFC, assim, ganha-se celeridade no procecsso.

Ao todo, foram 43 dias desde o início até a assinatura final pelo reitor Custódio Almeida no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

“Essa é a primeira parceria com a Vale formalmente identificada pela Universidade e foi um trabalho de times da Universidade. A gente conseguiu fazer negociações complexas com essa empresa enorme, colocando o nosso peso institucional e de experts”, destaca Carol Matos, coordenadora do Escritório de Projetos da Pró-Reitoria de Relações Interinstitucionais da UFC.

Já de acordo com a pró-reitora-adjunta de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC, Profª Cláudia do Ó Pessoa, o tempo recorde para a formalização da parceria integra novas práticas de gestão que vêm sendo adotadas na Coordenadoria de Inovação Tecnológica (UFC Inova).