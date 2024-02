Supermercados do Ceará esperam crescer até 8% no Carnaval; bares veem estabilidade

Supermercados devem apresentar crescimento de até 8% em fevereiro Crédito: Thais Mesquita/ em 05/01/2021

A projeção é do ex-presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e CEO da rede Supermercado Pinheiro, Honório Pinheiro. “As lojas estão abastecidas e nós temos aí um mês de fevereiro com 29 dias. Ou seja, é um ano bissexto, com um mês de fevereiro tendo um diazinho a mais. Então, nós estamos muito esperançosos. Acreditamos que teremos um aumento com relação ao ano passado”, reforça. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL), Freitas Cordeiro, concorda que o setor de supermercados será um dos mais beneficiados no período, mas inclui também segmentos como o de transportes, embora veja retração para o comércio de rua. “Vai ser bom para bares, restaurantes, setor de bebidas, hotéis, pousadas. Não resta dúvida que é importante para nossa economia e termina oxigenando a todos porque uma pousada, quando ela atende seu público, está se abastecendo em algum comércio”, pondera. Nesse sentido, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto, calcula que a movimentação nesses locais deve ser em média 20% superior a um mês convencional, embora estável em relação a fevereiro do ano passado. “A gente percebeu até um aumento de movimentação aparente dentro dos bares e restaurantes, mas não de faturamento. A gente percebeu as pessoas gastando menos. Então, eu acredito que a gente tenha um um faturamento muito equilibrado em relação a 2023”, disse.

