Para IBGE, queda no varejo em dezembro foi mais branda que nos anos anteriores

A campanha Black Friday em 2023 ocasionou uma antecipação de compras para o Natal ainda em novembro nos setores mais aderentes às promoções. No entanto, outros segmentos varejistas mostraram desempenho melhor no último mês do ano passado, fazendo com que a média global do varejo ficasse menos negativa em dezembro do que nos anos anteriores.

A avaliação é de Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O volume vendido recuou 1,3% em dezembro ante novembro, após ter avançado apenas 0,1% em novembro ante outubro. Porém, houve disseminação de avanços em novembro: seis das oito atividades investigadas registraram elevação nas vendas no período, com destaque para as atividades relacionadas à Black Friday.