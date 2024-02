Ouro fecha perto da estabilidade, em dia sem drivers marcantes

O ouro se movimentou nesta quarta-feira, 7, lateralmente durante o dia e fechou perto da estabilidade, com alta de US$ 0,30 no dia e sustentando-se acima dos US$ 2.050 a onça-troy. De acordo com o Bannockburn, o dia de operações nesta quarta foi "silencioso" para o metal.

O ouro sustentou os ganhos vistos na terça-feira acompanhando o enfraquecimento do dólar e dos Treasuries nesta quarta, ativos de segurança que costumam rivalizar com o metal precioso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril fechou em alta de 0,01%, a US$ 2.051,70 por onça-troy.