Mansueto: Erros nas projeções de PIB decorrem de surpresas que modelos não captam

"Em maio de 2016 a Selic era de 14,25% ao ano e a gente terminou 2018, no governo Temer, com ela em 6,5%. Mas ali a economia crescendo muito pouco. Nos anos 2017, 2018 e 2019, já no começo do governo Bolsonaro, a economia rodava em torno de uma média de 1,4% e a gente não sabia o porquê. Entrou a pandemia e a começamos a errar as projeções", disse Mansueto ao participar do segundo dia do "CEO Conference 2024", evento anual do Banco BTG Pactual.

O economista-chefe do Banco BTG Pactual, Mansueto Almeida, disse que há elemento surpresa na economia que tem levado os economistas a errarem as projeções de crescimento nos últimos três anos e que os modelos econométricos não têm conseguido captar. Uma linha dos analistas defende que decorre da abertura da economia e outra diz que vem dos estímulos fiscais.

Alguns economistas, segundo ele, dizem que é muito fácil explicar as surpresas de crescimento de quase 3% em 2023 porque teria sido decorrente da agricultura e da expansão fiscal.

"Isso não é verdade porque no início do ano passado a gente colocava no modelo econométrico uma expansão fiscal de R$ 170 bilhões - que não era segredo, era a PEC da Transição - a super safra de grãos e tivemos um crescimento de 0,9%. Então eu duvido que é fácil explicar o crescimento do ano passado porque ninguém conseguia explicar o primeiro semestre", contestou Mansueto, reforçando que há um elemento de surpresa na economia que os modelos não estão conseguindo captar.

Ele diz estar vendo os jornais dizerem que de 1,5% a 1,7% será um crescimento muito ruim para este ano. "Também não concordo porque um crescimento de 1,5%, 1,7% significa que no segundo semestre do ano a economia vai estar com um ritmo de crescimento de em torno de 2,5% e em um cenário de queda de juro, com um crescimento mais disseminado e com recuperação de investimento."

Por isso, de acordo com Mansueto, é preciso ter um pouco mais de cuidado porque está mais difícil entender a economia depois da pandemia.