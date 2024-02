Justiça do DF concede efeito suspensivo e mantém Fukunaga na presidência da Previ

A Justiça do Distrito Federal concedeu efeito suspensivo de uma decisão da semana passada, e manteve no cargo o presidente da Previ, João Fukunaga. O desembargador Rafael Paulo Soares Pinto determinou que ele seguirá no cargo até que o mérito de ação popular que questiona a legalidade de sua nomeação tenha o mérito julgado.

Na semana passada, o juiz federal substituto da 1º Vara da Justiça do DF, Marcelo Gentil Monteiro, determinou novamente o afastamento de Fukunaga, atendendo a pedido do deputado estadual Leonardo Siqueira (Novo-SP) para anular a nomeação do presidente do fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. A decisão declarava nulo o atestado de habilitação emitido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e que permitiu que ele assumisse o cargo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Soares Pinto afirma, em sua decisão, que cabe a Siqueira apresentar provas de que Fukunaga não detém qualificação para exercer o cargo, e que enquanto isso não acontecer, o atestado emitido pela Previc é considerado válido por força da lei, que confere à autarquia a responsabilidade de avaliar os indicados à direção do fundo de pensão.