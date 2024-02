Ibovespa cai 0,36%, a 129,9 mil pontos, com pressão sobre ações do Bradesco

A reação do mercado ao nível de provisões e ao fraco lucro do Bradesco no quarto trimestre de 2023 derrubou as ações do segundo maior banco privado brasileiro nesta quarta-feira, em queda de 13,02% (ON) e de 15,90% (PN) no fechamento, levando o Ibovespa a terreno negativo na sessão. Em sentido contrário ao de Nova York, o índice da B3 caiu hoje 0,36%, aos 129.949,90 pontos, entre mínima de 129.426,40 e máxima de 130.551.96, tendo saído de abertura a 130.412,20 pontos. Vindo de ganhos nas duas sessões anteriores - ontem, de 2,21%, quando retomou os 130 mil e fechou praticamente na máxima do dia -, ainda sobe 2,18% na semana e 1,72% no mês. No ano, o Ibovespa cede 3,16% - mas, em 12 meses, o avanço é de 20,51%.

O giro financeiro foi a R$ 27,9 bilhões na sessão da B3 em que as ações do Bradesco registraram uma de suas maiores perdas da história. A ação preferencial do banco tem peso de quase 4% na composição do Ibovespa (3,84%), superada apenas por Vale ON, Petrobras PN, Itaú PN e Petrobras ON entre as maiores participações relativas na carteira teórica do índice. Em 9 de novembro de 2022, Bradesco PN havia caído 17,38% e a ON, 16,01% - ocasião em que o banco tinha perdido R$ 31 bilhões em valor de mercado, também após uma divulgação de resultado trimestral. Aquela havia sido a queda mais intensa para o papel desde 10 de setembro de 1998, um período marcado pela forte volatilidade em torno da crise cambial da Rússia.

"O Bradesco apresentou lucro fraco no quarto trimestre, abaixo da estimativa de consenso, impactado por provisões e despesas operacionais, mais altas. O banco também apresentou um guidance para 2024 que, estimamos, implica lucro de cerca de R$ 17 bilhões, abaixo do consenso de R$ 22,5 bilhões - mostrando alguma recuperação, mas em base muito deprimida, e ainda com nível muito elevado de despesas com provisões", observa em relatório a equipe de Research do Citi. "Embora consideremos que as expectativas já eram baixas para os resultados e o guidance, vemos esses números como um grande revés."