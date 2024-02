É necessário atrair novos players no PAC, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou ser necessário atrair novos players para projetos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Na avaliação do ministro, os atuais players estão "ficando sobrecarregados".

"Nós consideramos necessário atrair novos players operadores para projetos de concessões e PPPs. Entendemos que os atuais players estão ficando sobrecarregados na sua tarefa de exercer essa função. Que nós possamos juntos atrair outros players, seja para projetos de concessão ou PPPs na área de infraestrutura", comentou no evento CEO Conference Brasil 2024, promovido pelo BTG Pactual, nesta quarta-feira, 7.

A atração de novos players, de acordo com o ministro, deve mirar, além de projetos de rodovias e portos, também saneamento. "É um grande problema, mas também uma grande oportunidade de investimento para o setor privado", pontuou.