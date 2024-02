China oferece apoio para acelerar o impulso global dos fabricantes de veículos elétricos

A China está incentivando seus fabricantes de veículos elétricos (EVs, na sigla em inglês) a expandir sua presença no exterior, incluindo a formação de parcerias com instituições de pesquisa estrangeiras e países para a criação de grupos industriais.

As empresas são incentivadas a estabelecer centros de pesquisa e desenvolvimento no exterior e a colaborar com empresas de transporte para integrar recursos de armazenamento e logística em mercados estrangeiros, disse o Ministério do Comércio da China, em um comunicado publicado nesta quarta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministério disse que otimizaria o apoio ao crédito incentivando os bancos a apoiar financeiramente as empresas da cadeia de suprimentos de veículos elétricos no país e no exterior.