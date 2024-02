Bolsas de NY fecham em alta e com novos recordes; NYCB sobe após atualização de liquidez

As bolsas de Nova York fecharam em alta hoje, com novos recordes de fechamento do Dow Jones e S&P 500, após os índices acelerarem os ganhos no fim do pregão. Os papéis do banco NYCB subiram depois que a instituição tentou tranquilizar os investidores com a atualização de suas condições de liquidez na sequência do rebaixamento da sua nota de crédito pela Moodys na terça-feira. O dia foi marcado ainda por vários comentários de membros do Federal Reserve (Fed).

O índice Dow Jones avançou 0,40%, aos 38.677,36 pontos. O S&P 500 subiu 0,82%, aos 4.995,06 pontos. O Nasdaq marcou alta de 0,95%, encerrando o dia em 15.756,64 pontos.

O New York Community Bancorp (NYCB) fechou em alta de 6,67%,após divulgar uma atualização sobre sua liquidez e depósitos. A instituição detinha US$ 17 bilhões em caixa e uma liquidez total e US$ 37,3 bilhões em 5 de fevereiro, segundo informe desta quarta-feira, 7. O relatório foi apresentado após a agência de classificação de risco Moody's rebaixar todos os ratings de dívida de longo prazo do NYCB para 'Ba2', de risco especulativo, além de indicar a possibilidade de outro downgrade. O Bank of America, por sua vez, decidiu cortar a recomendação das ações do NYCB, de compra para neutro, dias após ter reafirmado a confiança nos papéis.