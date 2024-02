Bolsas da Ásia fecham mistas, com chinesas estendendo ganhos após iniciativas de Pequim

São Paulo, 07/02/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com as chinesas estendendo ganhos ainda em reação a iniciativas de Pequim para conter perdas nos mercados acionários locais.

Ontem, um grande fundo de investimento e o regulador de valores mobiliários da China se mobilizaram na tentativa de resgatar as bolsas do país, que vinham acumulando fortes perdas em meio a preocupações com a fragilidade da recuperação da segunda maior economia do mundo.

Houve relatos também de que o presidente da China, Xi Jinping, se reuniria com reguladores para discutir a recente turbulência nos mercados, mas ainda não há confirmação do encontro.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,34% em Hong Kong hoje, a 16.091,89 pontos, depois de saltar mais de 4% na sessão anterior com a sinalização de apoio de Pequim, e o japonês Nikkei recuou 0,11% em Tóquio, a 36.119,92 pontos, com quedas em ações de tecnologia e de maquinário, enquanto o sul-coreano Kospi garantiu alta de 1,35% em Seul, a 2.611,02 pontos, graças ao bom desempenho de papéis dos setores de transporte marítimo, automotivo e de baterias.

Em Taiwan, a bolsa seguiu fechada pelo segundo dia consecutivo devido a um feriado.

Na Oceania, a bolsa australiana se recuperou depois de ficar no vermelho por dois pregões seguidos, com a ajuda de ações de mineradoras. O S&P/ASX 200 avançou 0,45% em Sydney, a 7.615,80 pontos.

