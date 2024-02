Ouro fecha em alta, em recuperação apoiada por menor pressão de dólar e Treasuries

O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 6, em uma recuperação apoiada pela depreciação do dólar no exterior. O recuo nos rendimentos dos Treasuries, em correção após a forte escalada da véspera, também colaborou para impulsionar a demanda pelo metal.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril fechou em alta de 0,41%, a US$ 2.051,40 por onça-troy.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os preços do ouro se recuperaram modestamente das mínimas de uma semana, após dois dias de quedas acentuadas", observou o analista Michael Hewson, da CMC Markets.