Nos Estados Unidos, DoE eleva levemente projeção para preço do WTI e do Brent em 2024 e 2025

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos afirma, em seu relatório de perspectiva de curto prazo (Steo, na sigla em inglês), que o preço do barril de Brent deve terminar o ano a US$ 82,42. A previsão é levemente superior à do mês anterior, que apostava no preço do Brent a US$ 82,00 no fim deste ano.

Para 2025, a previsão é de que o preço desacelere um pouco menos, e termine o ano em US$ 79,48 o barril.

O documento indica que o WTI deve terminar 2024 a US$ 77,68, e 2025 em US$ 74,98, o que também é levemente mais alto do que o esperado na última previsão, de janeiro.