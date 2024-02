Não há relação mecânica entre política monetária dos EUA e Selic, diz ata do Copom

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central voltou a dizer nesta terça-feira que não há relação mecânica entre política monetária dos Estados Unidos e a doméstica na ata da reunião da semana passada e agora divulgada. O colegiado fez uma longa análise do cenário internacional no parágrafo 6 do documento, dizendo que a conjuntura externa segue volátil, marcada por renovadas tensões geopolíticas e pelo debate sobre o início do processo de flexibilização da política monetária nas principais economias.

"O Comitê relembra que não há relação mecânica entre a condução da política monetária norte-americana e a determinação da taxa básica de juros doméstica e que, como usual, o Comitê focará nos mecanismos de transmissão da conjuntura externa sobre a dinâmica inflacionária interna", enfatizou.

Ainda sobre o ambiente global, o comitê salientou que, após reconhecer uma melhora no quadro inflacionário corrente, se deteve sobre as fontes, desafios e incertezas para o processo desinflacionário futuro. "A reversão de choques de oferta, a inflação ao produtor bem-comportada na China e nos Estados Unidos e a dinâmica recente de preços de commodities permitem extrapolar um cenário benigno para a inflação de bens", citam os membros do colegiado.