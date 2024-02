Mercado imobiliário comercial é uma fonte de preocupação para bancos nos EUA, reconhece Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, reconheceu nesta terça-feira, 6, que o mercado imobiliário comercial é uma fonte de preocupação para os reguladores do sistema bancário. "Acredito que é administrável, mas que muitas instituições podem estar sob estresse por conta desse problema", disse, em audiência na Câmara dos Representantes.

Yellen admitiu que muitos bancos regionais têm concentração elevada no crédito ao setor imobiliário comercial. Segundo ela, os supervisores do sistema bancário estão focados nesta questão e discutem maneiras de lidar com eventuais problemas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A secretária afirmou ainda que um grupo de estudo conjunto com o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York tem analisado esforços para ampliar a resiliência do mercado de Treasuries.