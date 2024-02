Ibovespa sobe acima de 1% e se consolida no nível de 129 mil pontos com China e balanços

Após abrir aos 127.592,80 pontos, o Ibovespa acelerou a velocidade de alta e já se consolida na faixa dos 129 mil pontos, com alta em quase toda a carteira. De um total de 86 papéis, só quatro cediam perto das 11 horas. Além disso, abandonada a queda do mês, avançando até o momento 1,28%

Além disso, Takeo acrescenta que o balanço do Itaú Unibanco do quarto trimestre "foi muito bom", o que tende a elevar as expectativas positivas com o resultado do Bradesco, o próximo dos grandes a informar o resultado.

Diante dos sinais de desaquecimento do gigante asiático, o governo chinês prometeu hoje que promoverá uma série de medidas para impulsionar o consumo doméstico de bens em 2024, com foco sobre o setor automobilístico e de eletrodomésticos. Além disso, o governo pretende estimular novas formas de consumo, como o comércio eletrônico internacional, veículos de energia limpa e produtos chineses de luxo.

A expectativa é que a taxa Selic continue cedendo 0,50 ponto porcentual, no sentido de "manter firme compromisso com a reancoragem e dinâmica inflacionária", como destaca a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada mais cedo. Na semana passada, o juro básico caiu pela quinta vez seguida, de 11,75% para 11,25% ao ano.

O Itaú Unibanco registrou lucro líquido de R$ 35,6 bilhões no ano passado, um aumento de 15,7% em relação ao resultado de 2022. No quarto trimestre, o ganho líquido do banco foi de R$ 9,4 bilhões, 22,6% maior na comparação anual e um avanço de 4% sobre o terceiro trimestre. O lucro do banco veio em linha com a estimativa do Prévias Broadcast.

O crescimento da carteira de crédito e o aumento das margens das operações combinados com o incremento das receitas com prestação de serviços (tarifas), puxadas principalmente pelo segmento de cartões, contribuíram para impulsionar o lucro anual do banco no ano passado.

Ao comentar o balanço do Itaú Unibanco, o presidente Milton Maluhy disse pouco que o banco vê como provável um cenário em que distribuirá dividendos extras no começo de 2025, quando fechar os resultados deste ano. Entretanto, ele disse que ainda não está definido qual o volume de resultado que será distribuído.